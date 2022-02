Inter Milão afasta Roma nos quartos-de-final da Taça de Itália

A Roma está fora da Taça de Itália. Nesta terça-feira, a equipa comandada por José Mourinho perdeu no terreno do Inter Milão, por 2-0, nos quartos-de-final da competição, num jogo com carácter especial para o treinador português, que foi ovacionado pelos adeptos milaneses.

No momento da entrada em campo das duas equipas, foi ruidosa a ovação dirigida a Mourinho, técnico que, em 2010, conquistou o campeonato, a Taça de Itália e a Liga dos Campeões pelo Inter. Um momento invulgar, mas que atesta a tremenda relação que o português — que agradeceu os aplausos — estabeleceu com os tifosi “nerazzurri”.

A satisfação de José Mourinho, porém, durou apenas dois minutos. Foi o tempo necessário para Edin Dzeko, ex-avançado da Roma, colocar o Inter na frente do marcador. A vantagem da equipa da casa acentuar-se-ia no segundo tempo, quando, aos 68’, Alexis Sánchez fez o 2-0 e encerrou a questão.

O Inter Milão fica a aguardar pelo desfecho do jogo desta noite, entre AC Milan e Lazio, para saber qual o adversário que vai enfrentar nas meias-finais da Taça de Itália.

Em Inglaterra, o Manchester United continua o percurso errático na Premier League. No terreno do Burnley, naquele que foi o 23.º jogo dos “red devils” no campeonato, não conseguiu ir além de um empate (1-1), com Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início (e Cristiano Ronaldo a entrar para o lugar de Cavani aos 68’). Paul Pogba inaugurou o marcador aos 18’ e Jay Rodríguez igualou aos 47, deixando o United no quinto lugar, atrás do West Ham e ao alcance do Arsenal e do Tottenham.