Atletas desclassificadas por violações nos fatos dos Jogos Olímpicos de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim estão a ser tudo menos monótonos. O acontecimento mais recente que está a chamar as atenções foram as cinco desqualificações que ocorreram na competição mista de salto de esqui, nesta segunda-feira, e que afastaram do pódio as quatro equipas principais que costumam sair de medalhas ao pescoço.