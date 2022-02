IPMA prevê precipitação fraca até ao final da semana

O país começou a semana com sol de Norte a Sul, mas até ao fim-de-semana o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma alteração do panorama e pode mesmo chover nos próximos dias.

Até quarta-feira é expectável que se mantenha o céu pouco nublado ou limpo, tempo seco e ausência de chuva. Além disso, prevê-se uma ligeira subida da temperatura mínima no Norte e litoral Centro. Quanto à temperatura máxima, haverá uma descida na região Norte, interior Centro e Algarve.

Porém, na quinta-feira, espera-se um aumento da nebulosidade no início da manhã no sentido Norte-Sul. Com este aumento, e na mesma altura do dia, prevê-se também alguma precipitação no Minho. Estes períodos de chuva estender-se-ão gradualmente às regiões do interior Norte (onde se espera vento forte no final do dia) e litoral Centro.

Por sua vez, na sexta, prevê-se céu geralmente muito nublado, havendo uma diminuição dos níveis de nebulosidade a partir da tarde. Esperam-se ainda períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro. Apesar da previsão de precipitação, no que toca às regiões do Alentejo e Algarve as probabilidades de chuva são baixas. Será ainda esperado um ligeiro aumento da temperatura mínima e descida da temperatura máxima.

No fim-de-semana prevê-se, mais uma vez, precipitação, mas apenas no domingo. Terá início a partir da tarde de dia 13, estendendo-se até ao final da tarde da próxima segunda-feira.

Apesar de se esperar alguma chuva ao longo desta semana, de acordo com o IPMA esta não será suficiente para alterar a situação de seca em que o país se encontra.