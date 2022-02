Uma dezena de membros da comissão política nacional do PAN renunciam ao cargo

Vários membros da comissão política nacional do Partido-Animais-Natureza (PAN) abandonaram os seus cargos na sequência da reunião daquele órgão no passado sábado, foi esta segunda-feira divulgado.

Entre os comissários demissionários encontram-se o porta-voz regional e deputado à Assembleia da Região Autónoma dos Açores, Pedro Neves, o porta-voz regional e cabeça de lista pela Região Autónoma da Madeira, Joaquim de Sousa, o ainda deputado à Assembleia da República e membro da comissão distrital de Lisboa Nelson Silva e vários representantes e membros de comissões distritais e regionais. Entre os quais Paulo Baptista e Ricardo Cândido de Faro, Sónia Domingos dos Açores, Vítor Pinto de Setúbal, Carolina Almeida de Viseu, Fábio João de Castelo Branco e o membro da mesa da direcção, Jorge Alcobia.

As razões que levaram a esta saída prendem-se com o chumbo da proposta para a realização de um congresso electivo extraordinário com vista à discussão e balanço das eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro de 2022. Segundo afirmam, apenas um congresso e o debate entre todos os filiados oferece condições para que a discussão seja global e ratifique os estatutos que não foram aprovados pelo Tribunal Constitucional (TC)

Apontam, ainda, a falta de maturidade e lucidez política nas análises dos resultados eleitorais que sustentam as causas da dramática descida de votos. Acusam que apenas uma entropia pode justificar a resistência em não querer reconhecer os próprios erros, que enumeram: mensagem de posicionamento político difuso após eleições, estratégia de comunicação e design falhadas e contrárias às soluções internas que tinham sido bem sucedidas no passado, a aposta num discurso de campanha mono temático e repetitivo, o pouco espaço deixado para o PAN continuar a ser disruptivo, mantendo o eleitorado jovem que acabou por fugir para outros quadrantes.

E, ainda, a pouca disponibilidade da comissão política permanente (CPP) para debater com a comissão política nacional todas as opções que contribuíram para a derrota. Além disto, os membros mostraram total desagrado pela direcção ter delegado ao órgão executivo, a actual CPP, um livre-trânsito para auscultar de forma interrogatória as assembleias de filiados, relativamente aos resultados e direcção a seguir, sem a ingerência dos representantes eleitos por cada comissão distrital e regional.

Alegam que as regiões autónomas dos Açores e da Madeira ficam vedadas de realizar congressos a nível regional. Também um dos grandes trunfos da Moção Global de Estratégia eleita no último congresso ordinário, à Juventude do PAN, ficou coartada com o chumbo pelo TC dos estatutos.