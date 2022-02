Portugal vence a Rússia e é bicampeão europeu

Portugal venceu neste domingo a Rússia na final do Campeonato da Europa de futsal por 4-2 e revalidou o título de campeão europeu da modalidade.

Tal como tinha sucedido na meia-final, contra a Espanha, a selecção portuguesa chegou ao intervalo a perder, só que desta vez por 2-1. Tomás Paçó, a pouco mais de um minuto para o descanso, reduziu a desvantagem portuguesa, depois de Sokolov e Afanasyev terem colocado a Rússia numa posição confortável.

No segundo tempo, ainda em desvantagem, Portugal entrou mais pressionante e num lançamento lateral André Coelho rematou directo à baliza russa, Putilov falhou a defesa com a perna (tornando o remate legal) e a bola entrou no fundo das redes quando faltavam 13’ para o final.

Com tudo empatado, Portugal manteve o pé no acelerador e quando faltavam pouco mais de 8 minutos, André Coelho bisou na partida, bem servido por Miguel Ângelo.

Com o tempo a escoar-se e em desvantagem, a Rússia não teve outro remédio que não fosse jogar com o guarda-redes adiantado e com pouco mais de dez segundos do apito final, Panny Varela marcou o golo que decidiu o jogo.