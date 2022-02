Portugal joga na Geórgia no apuramento para o Mundial

A selecção nacional de râguebi disputa neste domingo na Geórgia, a partir das 11h, a primeira jornada do Rugby Europe Championship (REC) 2022, competição que serve de segunda volta da fase de apuramento europeia para o Mundial da modalidade, que será disputado em 2023 em França. Frente ao líder invicto da qualificação, Portugal irá apresentar-se com uma equipa reforçada com os jogadores que alinham nos campeonatos franceses.

Longe do primeiro lugar (menos 10 pontos do que a Geórgia), mas em boa posição na qualificação após terminar o REC 2021 na 2.ª posição em igualdade pontual com a Roménia - os dois primeiros garantem o apuramento directo; o terceiro disputará uma repescagem -, Portugal viajou para Tbilissi com uma dúzia de jogadores que competem em França e a partida contra os georgianos assinalará a estreia pelos “lobos” do ponta Vincent Pinto, que alinha no Top 14 e foi campeão do Mundo pela França, em sub-20.

As outras duas partidas da 1.ª jornada já se realizaram ontem e terminaram sem surpresas: a Roménia derrotou a Rússia (34-25), enquanto a Espanha venceu os Países Baixos com a conquista do ponto de bónus ofensivo (43-0).

Neste sábado arrancou também mais uma edição do centenário Torneio das Seis Nações, com a Irlanda a impor-se com qualidade em Dublin ao País de Gales (29-7) e a Escócia a conseguir conquistar a Calcutta Cup após derrotar a Inglaterra (20-17). Neste domingo, em Saint-Denis, a França recebe a Itália no jogo que encerra a ronda inaugural.