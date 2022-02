Pep Guardiola vence duelo de líderes com Marco Silva

Um dia depois de o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot ser afastado em Old Trafford pelo Middlesbrough, as hipóteses de haver portugueses a conquistarem a Taça de Inglaterra ficaram ainda mais reduzidas após o afastamento do Wolverhampton nos 16-avos-de-final da competição: a equipa de Bruno Lage foi derrotada em casa pelo Norwich. Em Manchester, o duelo entre os líderes da Premier League e do Championship terminou sem surpresa - o City de Pep Guardiola afastou o Fulham de Marco Silva.

Na véspera, Guardiola não tinha poupado elogios ao treinador rival e não escondeu a boa relação que mantém com Marco Silva, mas no relvado do Etihad Stadium tratou-se de negócios e o espanhol não deu qualquer hipótese ao amigo português.

A luta por um lugar nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra até começou bem para o Fulham, que colocou-se a vencer aos 4’ com um golo do luso-britânico Fábio Carvalho, jogador de 19 anos que passou pela formação do Benfica e que pode estar a cominho de Liverpool na próxima época. Porém, o City, que só teve um português (Cancelo) no “onze” - Bernardo Silva entrou aos 79’ - deu a volta nos nove minutos seguintes.

No final, sem grandes problemas, o rival do Sporting nos “oitavos” da Liga dos Campeões afastou Marco Silva (4-1), regressando aos triunfos após o empate para a Premier League em Southampton.

Um dia depois de receber o prémio de melhor treinador de Janeiro da liga inglesa, Bruno Lage sofreu a primeira derrota em sete jogos, quase dois meses após ter perdido em casa do City, e ficou em apenas uma frente: a Premier League.

Com os portugueses Toti Gomes, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Podence e Fábio Silva, de início, e o reforço Chiquinho na segunda parte, o Wolverhampton sofreu o único golo do jogo no final da primeira parte: McLean marcou e garantiu o apuramento do Norwich.



Com Tuchel ausente do banco - o técnico alemão está infectado com covid-19 -, o Chelsea apenas no prolongamento conseguiu eliminar o Plymouth (2-1), da terceira divisão, enquanto o Everton, na estreia de Lampard, afastou o Brentford (4-1) - André Gomes foi titular.

Em Itália, a AS Roma de José Mourinho ficou-se por um nulo na recepção ao Génova, penúltimo da Serie A, e no final o treinador português culpou o VAR pelo mau resultado. Com Rui Patrício e Sérgio Oliveira a titulares, os romanos viram o adversário ficar reduzido a dez jogadores aos 69’ e conseguiram marcar no minuto 90, mas o golo Zaniolo foi anulado por uma falta de Abraham e o português deixou uma pergunta: “Se o Zaniolo jogasse no Inter, Juventus ou Milão, teria sucedido o mesmo? A Roma é pequena aos olhos dos poderosos.”

E no duelo de “poderosos”, foi Giroud que fez a diferença. No derby de Milão, o internacional francês fez os dois golos do AC Milan – Rafael Leão foi titular - na vitória frente ao Inter (2-1). Com este triunfo, os “rossoneri” ficam a um ponto dos “nerazzurri”, que mantêm a liderança da Serie A.

Em Florença, Fiorentina e Lazio iniciaram a partida com os mesmos pontos, mas o rival do FC Porto na Liga Europa ganhou, por 3-0, e subiu ao 6.º lugar, que reparte agora com o rival AS Roma.

Para não variar, a Bundesliga continua a ser um passeio para o Bayern, mas os bávaros tiveram dificuldades para ultrapassar em Munique o RB Leipzig. No reencontro com a antiga equipa, Julian Nagelsmann ficou a ganhar aos 12’ com um golo de Muller, mas, quinze minutos depois, André Silva, com um desvio oportuno, recolocou tudo igualado. Porém, antes do intervalo, Lewandowski fez o 23.º golo em 21 jornadas.

Na segunda parte, RB Leipzig ainda voltou a empatar, mas cinco minutos depois o croata Gvardiol marcou na própria baliza e fixou o 3-2 final para o Bayern.

A perder gás está o Sevilha, em Espanha. A equipa de Lopetegui podia ficar a um ponto do líder Real Madrid (recebe hoje o Granada), mas os andaluzes empataram a zero no País Basco frente ao Osasuna.

Com Ruben Vezo nos 90 minutos, o Levante perdeu na casa do Getafe (3-0) e é cada vez mais último: a equipa de Valência está a 12 pontos do primeiro clube fora da zona de despromoção.