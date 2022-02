Covid-19: só Corvo permanece abaixo do patamar máximo de incidência

Um único concelho português, Corvo, na região Autónoma dos Açores, está esta semana abaixo do nível máximo de incidência de contágios pela covid-19.

O município açoriano apresenta uma incidência cumulativa de 638 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e permanece abaixo do patamar de 960 ou mais contágios por 100 mil habitantes em que se encontram os restantes 307 concelhos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direcção-Geral da Saúde.

É esse o patamar mais alto dos sete definidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para este indicador.

Os concelhos com incidência mais alta incluem Braga (11.163), Nordeste (10.915), São João da Madeira (10.743) Ribeira Grande (10.697) e Oliveira de Azeméis (10.394).

Segundo dados recentes publicados no site estatístico Our World in Data, Portugal está em terceiro lugar na lista dos países que registam o maior número de contágios diários por covid-19, com 4990 casos por milhão de habitantes a sete dias, atrás da Dinamarca e da Eslovénia. No entanto, Portugal é o único país que tem apresentado uma tendência decrescente entre os cinco primeiros países desta lista.

Além de que apesar deste nível elevado de contágios, os níveis de mortalidade não têm aumentado, pelo contrário. Nenhum destes países com a incidência mais alta da UE tem registado um nível elevado de internamentos ou um aumento do número de mortes por covid-19, devendo-se isto às taxas elevadas de vacinação e ao facto de a variante Ómicron representar um menor risco de internamento do que a variante anterior.