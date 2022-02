As universidades e a coesão territorial

A promoção da educação à distância com uma boa ligação à Internet e bons conteúdos curriculares, com períodos presenciais e práticos, é crucial para evitar o despovoamento. Só que para que tal ocorra é preciso apostar com clareza no ensino digital, e não em modelos de ensino ultrapassados, como o pós-laboral.

É um facto que o modelo territorial vigente estabelece um fosso entre o rural e o urbano. Neste artigo, defendemos a necessidade de se pensar em moldes inovadores a relação entre a qualificação das pessoas e a coesão territorial.

Grande parte dos jovens sai para estudar ou trabalhar e não regressa às suas terras, o que é verdade para as cidades médias e é especialmente evidente no interior. Tem havido algumas medidas que favorecem o estudo em universidades do interior, mas o que se pede é um modelo educacional que facilite a fixação das famílias nos territórios.

Foto Paulo Pimenta

A promoção da educação à distância com uma boa ligação à Internet e bons conteúdos curriculares, com períodos presenciais e práticos, é crucial para evitar o despovoamento. Só que para que tal ocorra é preciso apostar com clareza no ensino digital, e não em modelos de ensino ultrapassados, como o pós-laboral.

A pandemia mostrou a viabilidade do teletrabalho em várias atividades profissionais, de acordo com modelos de produção descentralizados e trabalho autónomo, o que vale também para o ensino, desafiando a missão das universidades na qualificação das pessoas, para que possam estudar sem necessidade de se deslocar.

O ensino digital não significa afastamento, mas proximidade. E implica sempre uma relação com o território, sendo que as abordagens pedagógicas devem ser diferentes, consoante se trate de um território urbano ou rural, porque as condições de partida das pessoas são diferentes. A principal diferença está no nível médio de formação individual, que é superior nas áreas urbanas. Essa é a razão pela qual a Universidade Aberta dispõe de Centros Locais de Aprendizagem em territórios de baixa densidade, com a tarefa, entre outras, de desenvolvimento da literacia digital das populações.

O ensino digital implica sempre uma relação com o território, sendo que as abordagens pedagógicas devem ser diferentes, consoante se trate de um território urbano ou rural, porque as condições de partida das pessoas são diferentes.

Na União Europeia, 137 milhões de pessoas, que correspondem a 30% da população, habitam em 80% do território, com níveis de acesso aos bens inferiores às médias nacionais. Daqui decorre o desafio de qualificar essas pessoas através de modelos flexíveis de ensino digital que permitam a sua fixação nos territórios em condições competitivas.

A recente Declaração sobre “Uma Transformação Verde e Digital da UE” (EC 2021), reconhecendo o papel crucial que os territórios rurais podem desempenhar na transição digital e verde da Europa, cria um roteiro que procura reduzir e, se possível, inverter até 2040 a perda de população nesses territórios, com políticas públicas inovadoras. Sob o lema “Não deixar ninguém e nenhum lugar para trás”, o documento propõe mobilizar atores públicos e privados com vista a desenvolver as comunidades rurais para que estas se tornem: i) mais fortes, com acesso a serviços essenciais e uma cultura inovadora; ii) ligadas através de infraestruturas digitais e terrestres; iii) resistentes, através do desenvolvimento do capital social e ambiental; e iv) prósperas, através da diversificação das atividades económicas e do apoio ao empreendedorismo feminino. De acordo com o documento, cabe à universidade digital online assegurar que todos os investimentos e ações para melhorar as infraestruturas e os serviços disponibilizados às pessoas promoverão comunidades rurais capazes, empreendedoras, coesas e cooperativas.

A contribuição da universidade digital online para o reequilíbrio territorial passa por vários pontos. Nas zonas rurais, as pessoas precisam de ter incentivos para aperfeiçoar os seus conhecimentos ou especializar-se profissionalmente sem terem de desistir do seu modo de vida. Para o conseguir, precisam de adquirir competências digitais, empresariais, ambientais e humanísticas. O ensino à distância, na sua modalidade digital e online, reúne as melhores condições para esse objetivo, o que pode ser conseguido com parcerias entre as universidades, as autarquias locais e outros atores.

Consegue-se uma ruralidade mais ligada através de uma dinâmica académica que estimule e articule a geração de conhecimento entre diferentes núcleos territoriais. A produção de teses de doutoramento, de projetos de investigação e de processos abertos de inovação nos territórios são algumas das formas de desenvolvimento propostas.

Para termos zonas rurais mais resilientes, diz-nos a experiência que a universidade digital deve promover, com a sua comunidade de professores, estudantes e antigos estudantes, a construção de redes de cooperação em larga escala, com troca de conhecimentos e boas práticas que promovam o aumento do capital social e da capacidade produtiva dos territórios.

Finalmente, no que diz respeito à riqueza e prosperidade dos territórios, o apoio virtual a diferentes iniciativas empresariais, a geração de oportunidades de formação e a prestação de serviços de orientação profissional contribuem para alcançar uma diversificação económica inclusiva e sustentável.

Se, no seu tempo, a chegada dos caminhos-de-ferro ilustrou o progresso, hoje a chegada da tecnologia digital de alta velocidade abre novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e coletivo, desde que as pessoas a saibam utilizar, não importando o lugar onde se encontrem.

Uma universidade digital e em rede de qualidade é essencial para garantir a igualdade de oportunidades onde quer que possam existir ligações entre pessoas. Por outras palavras, uma universidade digital e em rede permite novas oportunidades educacionais, desde que haja investimentos para a instalação de ligações digitais robustas.

O mundo digital em que vivemos, marcado pela diluição das distâncias e a globalização das atividades humanas, exige respostas inovadoras das universidades. É necessário abrir o debate com a consciência da relevância das políticas educativas para que o país seja mais ativo, eficiente e comprometido. Ou seja, estamos a dizer que existe uma relação entre o progresso do conhecimento e a melhoria da sociedade, que implica novas formas de desenvolvimento do território.

Nos programas dos partidos em matéria de ensino superior e coesão territorial, nas recentes eleições, encontrámos propostas datadas que não respondem às necessidades das pessoas. Gostaríamos de ter visto propostas sobre a criação de territórios saudáveis, sejam áreas metropolitanas ou municípios pequenos, com aposta na reabilitação urbana, na utilização eficiente dos recursos e na configuração da mobilidade sustentável e universidades ao serviço da cidadania e da coesão territorial. Esperamos ver essas propostas no programa do novo governo.

Nos programas dos partidos em matéria de ensino superior e coesão territorial, nas recentes eleições, encontrámos propostas datadas que não respondem às necessidades das pessoas

Um país que acredita nos seus cidadãos oferece-lhes oportunidades, atuando contra o desemprego e reorientando o sistema educativo para as necessidades dos mercados de trabalho em mudança e dinâmicos, que criam novas profissões adaptadas às necessidades e potencialidades dos territórios.

Falamos de um país que acredita na universalidade do direito à educação e por isso promove a aprendizagem ao longo da vida e o talento, apoiando os empreendedores e inovadores e disseminando o conhecimento produzido.

Já que os programas partidários foram omissos ou insuficientes, estas propostas são um desafio para que as universidades e o ensino digital, levados a sério e com os apoios e os incentivos devidos, estejam ao serviço do desenvolvimento sustentável dos territórios habitados.

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico