Boris Johnson resiste apesar de perder mais uma assessora e da demissão do primeiro-ministro norte-irlandês

Demissão de Elena Narozanski, as acusações contra o líder trabalhista num caso de pedofilia e a incapacidade de negociar com Bruxelas um novo protocolo para a Irlanda do Norte aumentam pressão sobre o líder britânico.

Boris Johnson perdeu esta sexta-feira mais um membro importante do seu gabinete, depois das quatro demissões conhecidas na quarta-feira. Desta vez foi a sua assessora Elena Narozanski a demitir-se, depois de uma polémica que envolve acusações do primeiro-ministro ao líder da oposição num caso de abuso de menores. A isso juntou-se ainda a demissão do primeiro-ministro norte-irlandês, que bateu com a porta acusando Johnson de ter fraca capacidade de negociar com Bruxelas em relação ao Protocolo da Irlanda.