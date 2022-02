Manchester United cai nos penáltis na Taça de Inglaterra

Middlesbrough venceu em Old Trafford, depois de um empate no tempo regulamentar (1-1).

O Manchester United está fora da Taça de Inglaterra. Na quarta ronda da prova, os “red devils” perderam com o Middlesbrough, do segundo escalão, no desempate por grandes penalidades (7-8), depois do 1-1 que se registava no tempo regulamentar.

O United poderia ter-se colocado na frente do marcador aos 20’ se Cristiano Ronaldo tivesse feito o que costuma fazer, concretizar um penálti. A bola saiu rente ao poste, mas os anfitriões não tardariam a chegar à vantagem, pelos pés de Jadon Sancho, aos 25’.

O Middlesbrough, mesmo sem causar grande incómodo ao adversário, acabaria mesmo por empatar na segunda parte, por Matt Crooks (64'), relançando a eliminatória. Um lance que gerou forte contestação do United, por mão na bola de Watmore, que fez a assistência.

Com tudo empatado, as equipas foram forçadas a um prolongamento e, nesses 30 minutos, voltaram a anular-se mutuamente, levando a decisão para as grandes penalidades.

Irrepreensível desde o primeiro pontapé, o Middlesbrough empurrou sempre a pressão para o lado contrário. Cristiano Ronaldo redimiu-se do falhanço anterior, Bruno Fernandes também marcou com classe e Diogo Dalot enganou o guarda-redes. À oitava tentativa, Elanga atirou por cima e deixou o United de fora da prova.