Conheça os três representantes portugueses em Pequim

São seis itens comuns aos três atletas que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, e que ajudam a identificar os protagonistas. De uma forma muito sucinta, o PÚBLICO concentra o essencial de cada um dos participantes nas provas de esqui.

1. Modalidade

2. Naturalidade

3. Como começou

4. Onde se treina

5. Objectivo nos Jogos

6. Quando compete

Foto

Ricardo Brancal (25 anos)

1. Esqui alpino

2. Covilhã

3. Esquiou aos três anos nos Pirenéus e continuou a praticar desde então na serra da Estrela, em Espanha e França. Na adolescência fazia parte de equipas de esqui em Lamogy e na serra Nevada, mas só se treinava duas semanas por ano

4. Mudou-se para Itália em 2018, escalando até ao nível olímpico

5. Igualar ou superar o 36.º lugar de Arthur Hanse, em 2018

6. Dia 13 (2h15 de Portugal continental) no slalom gigante e dia 16 (2h15) no slalom

Foto

Vanina Guerillot (19 anos)

1. Esqui alpino

2. Nasceu em França, filha de pais franceses, mas com avós maternos oriundos de Atães, no concelho de Guimarães

3. Começou desde pequena, por influência do pai, que era treinador de esqui. Vivia a 50 metros de uma estância e estreou-se numa Taça do Mundo aos 16 anos

4. Em França, fazendo a maioria dos treinos nos Alpes

5. Aproveitar a experiência, divertir-se e terminar a prova

6. Dia 7 (2h15) no slalom gigante e dia 9 (2h15) no slalom

Foto

José Cabeça (25 anos)

1. Esqui cross-country

2. Évora

3. Começou no roller-ski há cerca de dois anos, uma modalidade que é semelhante do ponto de vista técnico, mas… sem neve. Também é atleta de triatlo, depois de em criança ter praticado karaté e natação

4. Mudou-se para França, mas admite só ter cinco meses de neve “nas pernas” e ter apenas participado em quatro provas internacionais

5. Um lugar a meio da tabela

6. Dia 11 (7h) nos 15 quilómetros de cross-country