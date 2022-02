Bruno Lage eleito treinador de futebol do mês em Inglaterra

Técnico do Wolverhampton sucedeu a Pep Guardiola, do Manchester City.

O treinador português do Wolverhampton, Bruno Lage, foi eleito o melhor técnico da Premier League no mês de Janeiro, sucedendo ao catalão do Manchester City, Pep Guardiola, distinguido em Novembro e Dezembro, consecutivamente.

“Estou muito orgulhoso porque foi um bom mês para nós. O desempenho da equipa foi muito bom e alcançámos três vitórias. Queremos continuar a ganhar, encontrar a consistência certa, com personalidade e jogar o nosso jogo”, apontou, no site oficial da Premier League.

The coaching staff behind a perfect month ?? pic.twitter.com/lY2X4PizHP — Wolves (@Wolves) February 4, 2022

O antigo treinador do Benfica, de 45 anos, guiou os “wolves”, em que alinham os compatriotas José Sá, Nelson Semedo, Toti, Rúben Neves, João Moutinho, Chiquinho, Podence, Pedro Neto, Trincão e Fábio Silva, nos triunfos sobre Manchester United, Southampton e Brentford, em Janeiro.

Nuno Espírito Santo, que foi o designado no início da época quando ainda estava ao serviço do Tottenham, já tinha sido eleito técnico do mês no banco de suplentes dos “wolves”.

O Wolverhampton ocupa o oitavo lugar da tabela, a três pontos do primeiro lugar europeu da Premier League.