Facebook perde na bolsa o equivalente ao PIB de Portugal depois de queda inédita de utilizadores

Rede social mais utilizada do mundo perdeu meio milhão de seguidores no último trimestre de 2021. A notícia fez as acções da Meta cair mais de 23% durante a madrugada, ainda antes da abertura dos mercados norte-americanos.

O Facebook anunciou esta quarta-feira que perdeu seguidores pela primeira vez em 17 anos de existência. O relatório trimestral divulgado pela rede social descreve um declínio global de cerca de 500 mil seguidores inédito e ainda um aumento das receitas de publicidade abaixo do esperado.

A diminuição de utilizadores parece insignificante se considerarmos que a rede social continua a ser a mais utilizada do mundo, com 1,929 mil milhões de usuários (desceu de 1,93 mil milhões), mas o impacto foi imediato na valorização da empresa.

As acções da Meta – dona do Facebook, Instagram e Whatsapp abriram a cair 26,14%, dando continuidade à queda de 22,1% em premarket. Se a tendência se mantiver até ao fecho dos mercados norte-americanos a sessão este será o pior dia de sempre das acções da empresa e a maior perda num só dia de uma empresa na história de Wall Street​.

A quebra representa uma desvalorização de quase 300 mil milhões de dólares (238 mil milhões de euros), ao baixar o preço de cada acção da empresa de 323 para menos de 245 dólares (215 euros). Uma desvalorização maior que todo o PIB português.

O líder da empresa, Mark Zuckerberg, atribuiu a descida dos utilizadores à migração de utilizadores mais jovens para outras plataformas, como o TikTok ou o YouTube, para além da actuação de governos e órgãos reguladores internacionais que tem condicionado o negócio da empresa.

Apesar dos resultados aquém das expectativas, Zuckerberg mostrou-se “orgulhoso” do trabalho desenvolvido pela empresa no último ano. Já sob o novo nome Meta, a gigante tecnológica investiu no último trimestre 10 mil milhões de dólares no projecto da visão do futuro da empresa, o metaverso.

O impacto da descida de utilizadores do Facebook não se cingiu à empresa. Esta quinta-feira, as bolsas europeias já se ressentiram, em particular o sector tecnológico, com uma quebra de 2%. Do outro lado do Atlântico, e depois de de quatro sessões consecutivas de ganhos Wall Street arrancou a sessão no vermelho motivada pelas perdas das “Big Tech”, em particular da Meta.