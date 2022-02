A luz maravilhosa que os Animal Collective nos oferecem no regresso

Estamos há longos minutos à conversa com Brian Weitz e do lado de lá do ecrã do computador já nos mostrou o sintetizador que muito utilizou no novo álbum, já olhámos para outros teclados empilhados atrás de si e vimos o que parece ser uma fotografia de Lou Reed, na sua glória 70s, colada na porta do seu estúdio caseiro. Weitz, que tem nos Animal Collective o nome de guerra Geologist, já nos fez o resumo da sua posição perante a pandemia que continua/está a desaparecer/nunca mais saímos disto. Exclamou: “a única coisa que sei neste momento é que não faço ideia do que pensar”.