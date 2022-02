Mais de 1900 famílias nos Açores vão beneficiar de apoio à renda

Um total de 1939 famílias nos Açores vão ser apoiadas mensalmente no pagamento da renda durante um ano, no âmbito do Incentivo ao Arrendamento, num"investimento mensal na ordem dos 288 mil euros”, adiantou nesta quarta-feira o Governo Regional.

Num nota publicada no site na Internet do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, a vice-presidência do Governo Regional informa que a Direcção Regional da Habitação publicou as listas definitivas dos beneficiários de Incentivo ao Arrendamento para este ano “prevendo-se um investimento em cerca de 3,5 milhões de euros”.

Do total das candidaturas apresentadas, “foram admitidas 1939 famílias que passarão a usufruir de um apoio mensal ao pagamento da renda durante 12 meses, o que representa um investimento mensal na ordem dos 288 mil euros”.

Estas 1.939 famílias representam “um universo de 4860 pessoas”. “Cerca de 31,6% são famílias jovens e 33,5% são famílias monoparentais, dos quais, 9,5% do total dos agregados, apresentam ambas as condições”, acrescenta.

A vice-presidência adianta ainda que, relativamente aos beneficiários de 2021, se verifica “um aumento de 1867 para 1939 famílias”.

O Governo dos Açores prevê que o início do pagamento das mensalidades destes apoios decorra a partir de 8 de Fevereiro.

Este programa permite efectuar o pedido de incentivo ao arrendamento de prédios ou de fracções autónomas para residência permanente. O incentivo é concedido sob a forma de subvenção mensal, não reembolsável, aos agregados familiares que reúnam as condições de acesso, pelo período de um ano, podendo ser renovado por igual período, até ao máximo de quatro renovações consecutivas.