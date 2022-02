Benfica empresta Gedson Fernandes ao Rizespor até final da época

Equipa luta actualmente pela permanência na Liga turca. No final da temporada, o Besiktas poderá ser o destino do médio.

O Rizespor vai receber o médio Gedson Fernandes por empréstimo do Benfica até ao final da temporada, anunciou nesta quarta-feira o clube que ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar da Liga turca de futebol.

“O Rizespor garantiu Gedson Fernandes da equipa portuguesa Benfica por empréstimo até ao final da época”, lê-se no site do clube do nordeste da Turquia, junto ao Mar Negro.

Hos Geldin Gedson Fernandes :)) pic.twitter.com/dxnn3wlP87 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2022

Utilizado em apenas quatro partidas neste ano pelo Benfica, o médio volta a ser emprestado, como nas duas últimas temporadas, quando esteve no Tottenham e no Galatasaray.

Ao início da tarde, o Besiktas já tinha anunciado que estava em negociações para a aquisição do passe de Gedson Fernandes e tudo indica que o médio rume mesmo a Istambul no final da temporada, provavelmente a t´tiulo definitivo.

Para já, porém, vai representar o Rizespor, dando assim corpo à política de emagrecimento do plantel que já havia sido anunciada por Nélson Veríssimo.