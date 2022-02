Imigrantes não conseguem trazer famílias. MNE envia missão especial para a Índia para resolver atrasos na embaixada

Aumento de imigração da Índia, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka tornou Nova Deli num “dos dez postos diplomáticos que maior número de vistos emite”, afirma Ministério dos Negócios Estrangeiros. Comunidade pondera ir protestar para as ruas.

Vivem em Portugal, já têm autorização de residência e pedido de reunificação familiar aprovado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mas não conseguem trazer as suas famílias porque a embaixada portuguesa em Nova Deli não emite os vistos. Há famílias que estão a ficar desesperadas. Estas são queixas feitas ao PÚBLICO por Zuber Ahmed, presidente da Associação do Bangladesh no Barreiro, que estima em cerca de 500 o número de pessoas nesta situação.