Covid-19. Modalidade “casa aberta” disponível para maiores de 30 anos que queiram receber dose de reforço

A modalidade “casa aberta” da vacinação contra a covid-19 já está disponível para pessoas com 30 anos ou mais que queriam receber a dose de reforço. Segundo o site do Serviço Nacional de Saúde, estes utentes só precisam de dirigir directamente ao centro de vacinação ou ao centro de saúde para serem vacinados.

“Para sua comodidade poderá também efectuar o pedido de senha digital para o local e horário pretendido”, lê-se no site do SNS, onde também é referido que os utentes podem consultar todos os horários de funcionamento do ponto de vacinação do local de residência.

São elegíveis para a dose de reforço as pessoas que não tiveram covid-19 nos últimos 150 dias e que já completaram o esquema vacinal há pelo menos 150 dias.

Esta modalidade continuam a estar disponível pessoas com idade igual ou superior a 18 anos vacinados com a vacina da Janssen há 90 dias ou mais e para utentes com idade igual ou superior a 50 anos (que podem também receber a vacina da gripe).

A “casa aberta” também continua acessível para Profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia Judiciária (PJ) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); para a comunidade universitária (estrutura docente e apoio); estudantes dos cursos de saúde; magistrados e sistema judicial e pessoas com comorbilidades elegíveis para esta fase da vacinação (e que sejam portadoras de declaração médica).

Já o auto-agendamento para a vacinação, que é possível ser efectuado através desta página, está agora disponível para todos os maiores de 18 que queriam receber a dose de reforço. Só pode receber esta dose quem tenha completado o esquema primário há cinco meses e não tenham tido infecção há menos de 5 meses.

Também continua a ser possível agendar a vacinação contra a covid-19 das crianças dos 5 aos 11 anos, em exclusivo para os dias 5 e 6 de Fevereiro.