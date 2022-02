Audi de Manuel Machado rende 41,8 mil euros à Câmara de Coimbra

Viatura tinha sido adquirida pela autarquia por 83,4 mil euros em 2018. Quando chegou ao cargo, no novo presidente, José Manuel Silva, anunciou que não planeava usar topo de gama.

A Câmara de Coimbra vendeu nesta terça-feira o polémico carro do ex-autarca, tendo conseguido recuperar metade do que gastou. O Audi A8 3.0 TDI Exclusive Advance tinha sido comprado em Abril de 2018. Na altura, com Manuel Machado (PS) na presidência da Câmara Municipal de Coimbra, a viatura custou 83.399,03 euros aos cofres da autarquia (IVA incluído).

A utilização de dinheiros públicos para a aquisição do veículo foi criticada e usada como arma de arremesso já durante a campanha para as eleições autárquicas de 2021, que teriam José Manuel Silva (apoiado pelo PSD) como vencedor. Chegado ao cargo, o novo presidente rapidamente anunciou que não planeava usar o Audi adquirido pelo antecessor e por ele usado em deslocações.

Esta manhã, a CMC vendeu em hasta pública o topo de gama, num negócio que rendeu 41,8 mil euros aos cofres da autarquia, anunciou o município, em comunicado. O montante ficou 7 mil euros acima da base de licitação.

“O valor arrecadado com a venda da viatura, comprada pelo anterior executivo, vai ser agora canalizado para a compra de dois autocarros para os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC)”, informou a autarquia.

O leilão tinha sido anunciado pela CMC no final de Janeiro, lembrando que os interessados poderiam deslocar-se às instalações Serviço de Polícia Municipal, pelas 10h do dia 1 de Fevereiro.