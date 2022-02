Ambiente quer três milhões de fundos comunitários para reabilitar mouchão da Póvoa

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai candidatar o projecto de reabilitação do mouchão da Póvoa a fundos europeus do programa de Apoio à Transição Climática. A maior ilhota do estuário do Tejo está em grande parte inundada desde Abril de 2016, devido a um rombo no dique de protecção que já passou dos 30 metros iniciais para mais de 200 metros de extensão. Autarcas locais e ambientalistas têm alertado para o risco de desaparecimento do mouchão com cerca de 1200 hectares e o Ministério do Ambiente tem feito sucessivas promessas de intervenção, mas as obras nunca avançaram.