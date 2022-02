Tom Brady, o melhor de sempre no futebol americano, anuncia fim da carreira

Tom Brady anunciou nesta terça-feira que vai colocar um ponto final na sua carreira. Após 22 temporadas, o “quarterback”, que venceu sete “Super Bowls” anunciou que esta foi a sua última época no activo. “Foi uma viagem emocionante, muito para além da imaginação, recheada de altos e baixos” disse no seu adeus ao desporto em que se notabilizou.

Com seis títulos de campeão conquistado pelos New England Patriots, aos quais juntou mais um pelos Tampa Bay Buccaners, o último emblema que representou, na época passada, Brady participou no total em dez “Super Bowl”, a final do campeonato de futebol americano, prova que venceu em três décadas diferentes.