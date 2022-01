Este abrigo em Coimbra começou com pequeno grupo de voluntários e já acolheu dois mil animais

A Associação Abrigo de Carinho em Mira, do distrito de Coimbra, já acolheu dois mil animais desde 2009 e tem actualmente 150 animais para adopção.

“Éramos um grupo de pessoas que em 2009 se juntou para esterilizar algumas cadelas abandonadas nas ruas. Juntámo-nos e começámos assim”, disse à agência Lusa a presidente da Associação Abrigo de Carinho, Cristiana Tarralheiro.

A instituição foi oficialmente criada em 2012 e, com um funcionário e cerca de dez voluntários, trata de esterilizar todos os animais adultos, cães e gatos.

Os animais “bebés” só podem ser esterilizados a partir dos seis meses e, por isso, a ideia passa por criar este ano “um género de um cheque veterinário, em que a pessoa possa vir depois a esterilizar o seu animal”, revelou.

A associação trata dos animais que chegam doentes ou atropelados, encaminhando-os para as clínicas parceiras, para depois de 15 dias estarem disponíveis para adopção. “Neste momento, temos à volta de 150 animais para adoptar, mas noutras alturas já tivemos mais de 200”, adiantou.

Questionada sobre o abandono de animais nestes últimos dois anos marcados pela pandemia, a responsável referiu ter notado que no início houve mais animais a serem adoptados. “Acho que houve um boom de adopções. As pessoas quando começaram a ficar mais fechadas começaram a adoptar para ter companhia em casa ou até para passeios, e agora notamos que nos últimos tempos andam mais animais novamente na rua”, disse.

Comparativamente com outras alturas, a associação chegou a ter 200 animais para adoptar, sendo que, actualmente, tem 150. Esta descida é justificada pelas parcerias com associações que “ajudam a encaminhar para famílias”. “Não quer dizer que por termos menos animais haja menos abandonos”, sublinhou.

Cristiana Tarralheiro vincou a importância das pessoas singulares e algumas empresas que ajudam a associação através de donativos. “Sem eles não se conseguiria levar o barco a bom porto”, sublinhou.

No futuro, a Associação Abrigo de Carinho em Mira quer continuar com as campanhas de sensibilização da população. Actualmente, tem artigos para venda e o dinheiro angariado reverte designadamente para despesas no veterinário ou com a alimentação. A Câmara Municipal de Mira vai ainda inaugurar um Centro de Recolha para acolher animais desta associação. “A intenção é antes de o Verão conseguirmos a mudança para as novas instalações”, concluiu.