Por trás das mesas de voto: “Isto é construído pelas pessoas...”

Hoje, os eleitores são chamados às urnas para exercerem o seu direito de voto. Por trás de todo o aparelho estão mais de 69 mil pessoas, que vão garantir o funcionamento do processo eleitoral nas mesas de voto. Apesar do reforço da vacinação e das medidas de segurança, mostram-se preocupadas com a pandemia, mas isso não as impediu de se voluntariarem.