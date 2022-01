Sporting derrotado na Taça Ibérica

O Sporting falhou neste domingo a conquista da terceira Taça Ibérica de râguebi feminino do seu historial, após perder, em Madrid, contra as campeãs espanholas do Cisneros, por 47-7 (7-1 em ensaios).

O único ensaio das campeãs portuguesas foi obtido já na segunda parte, por Maria Teixeira, transformado por Francisca Baptista, num encontro onde o Sporting jogou em inferioridade numérica durante 20 minutos, devido aos cartões amarelos mostrados a Maria Branco e Ana Freire.

As “leoas”, vencedoras da competição em 2018/19 e 2019/20, jogaram ainda desfalcadas de três internacionais portuguesas - Isabel Ozorio, Leonor Amaral e Inês Marques - que se encontravam ao serviço da selecção portuguesa de sevens, que disputou neste fim-de-semana a etapa de Sevilha do Circuito Mundial.

Apesar da derrota, o Sporting, com dois troféus, continua a ser o clube com mais Taças Ibéricas conquistadas, mas a Espanha soma agora três títulos na competição, repartidos por Olímpico Pozuelo, Sevilha RC e Cisneros.