Jorge Fonseca conquista ouro em Almada

Judoca do Sporting vence final de -100kg em apenas 43 segundos no último dia do GP de Portugal.

Jorge Fonseca só precisou de 43 segundos para vencer a final de -100kg no Grande Prémio de Portugal de judo que decorreu nos últimos três dias em Almada. Perante o jovem suíço Daniel Eich, o judoca português bicampeão do mundo e medalha de bronze nos Jogos de Tóquio, conquistou a medalha de ouro com ippon por projecção, naquela que foi a sua primeira vitória numa etapa do circuito mundial.

Até chegar à final, Fonseca afastou Khangal Odbaatar (Mongólia), Giorgi Beriashvili (Geórgia) e L.A. Smith (EUA). Muito apoiado pelo público da casa, Fonseca fez o que quis do suíço de 21 anos. Entrou ao ataque e fez três ensaios antes de conseguir a projecção que lhe daria o título, festejando de forma efusiva, o que lhe valeu uma advertência do árbitro. Depois dos cumprimentos protocolares, Fonseca saiu do tapete como sempre faz quando ganha, a dançar.

Esta primeira edição do GP de Portugal acabou por ser de enorme sucesso para os judocas portugueses. Logo no primeiro dia, Catarina Costa venceu na categoria de -48kg, batendo na final a coreana Lee Hye-Kyeong. Em -52, Joana Diogo conquistou a medalha de bronze, a sua segunda nestes eventos, ela que também tinha sido terceira em 2018 no GP de Tashkent, no Uzbequistão.

Também de bronze foi a medalha de Telma Monteira em -57kg, a sua 24 posição de pódio em provas do circuito mundial. Depois de ter sido afastada nas meias-finais, a multicampeã portuguesa venceu a francesa Martha Fawaz no combate pelo bronze. Na mesma categoria de Telma Monteiro, o ouro foi para a brasileira Rafaela Silva, campeã olímpica no Rio de Janeiro em 2016, naquele que foi o seu primeiro título após ter cumprido dois anos de suspensão por doping.

Com as duas medalhas de ouro e as duas de bronze, Portugal ficou em terceiro no medalheiro da competição, atrás da Coreia do Sul (quatro ouros, uma prata e quatro bronzes) e dos Países Baixos (dois ouros, uma prata e um bronze).