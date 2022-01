Mais receio, mas também mais desejo. Como é que a pandemia alterou a vida sexual?

Há dois anos que Maria da Conceição divide um pequeno T1 em Lisboa com o namorado. Ambos estão a trabalhar a partir de casa — ela fica no quarto e ele na sala — o que faz com que os espaços que antes eram de prazer e de descanso agora estejam associados ao stress do trabalho. Além disso, a nova rotina imposta pela pandemia, que deixa de fora as “escapadinhas” ao fim-de-semana e os jantares românticos, tem colocado vários entraves à vida sexual. “Há uma quebra da libido. Chego ao fim do dia e só me apetece dormir...”, admite Maria, de 28 anos.