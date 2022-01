Noite eleitoral do PÚBLICO com emissão inédita de áudio em directo

As eleições legislativas 2022 terão acompanhamento em directo no PÚBLICO. Além da habitual cobertura ao minuto em publico.pt – onde poderá também consultar a actualização de todos os resultados oficiais – nestas eleições estreamos uma emissão em visual-radio (rádio com imagem) que poderá ser seguida através do YouTube do PÚBLICO.

Numa parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM), o PÚBLICO trará aos seus leitores uma noite de rádio em directo com reportagem a partir das sedes dos vários partidos, os discursos que vão marcar a noite, actualização de resultados e toda a análise.

A emissão será conduzida por Ruben Martins e terá a produção de Aline Flor, David Pontes e Joana Margarida Fialho.

No total serão mais de 30 repórteres do PÚBLICO e ESCS FM que participam na emissão. O arranque está marcado para às 19h deste domingo e só acaba depois de contados os votos e feita a análise. Às 20h traremos os vários resultados das sondagens à boca das urnas.

Os melhores momentos da noite eleitoral serão também disponibilizados on-demand através do Souncloud do PÚBLICO.

Durante a emissão poderá ainda ouvir em directo a gravação do podcast Coligação Negativa e uma edição especial do podcast P24, que volta ao horário matinal nesta segunda-feira.