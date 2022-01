Sporting conquista Taça da Liga com reviravolta

O Sporting conquistou a edição de 2021-22 da Taça da Liga, impondo-se na final da competição ao Benfica, por 2-1, graças a uma reviravolta operada na segunda parte do encontro, em Leiria.

Numa primeira metade de domínio declarado dos “leões”, acabou por ser o Benfica a inaugurar o marcador, numa boa combinação entre Grimaldo e Everton concluída com eficácia pelo brasileiro.

No arranque do segundo tempo o Sporting igualou, por Gonçalo Inácio, e a cerca de 10 minutos do fim assinou o 2-1, por Pablo Sarabia, que surgiu isolado diante de Vlachodimos e não perdoou.

O Benfica perdeu pela segunda vez um embate com o rival na presente temporada, vendo o Sporting arrecadar o troféu pela quarta vez no seu historial.