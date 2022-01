Luís Miguel Pinho acusado de desviar dinheiro do Benfica

O dono da Positionumber, Unipessoal, Lda é um dos principais suspeitos do desvio de 15 milhões de euros em negócios de jogadores da formação do Benfica e está também a ser investigado pela Autoridade Tributária no âmbito da operação Fora de Jogo, por suspeitas nas transferências de Bruno Fernandes para o Sporting e para o Manchester United. Nada que tenha impedido o seu licenciamento como intermediário pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), estando também registado na Football Association de Inglaterra.