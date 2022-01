“Solidária com Neil Young”, Joni Mitchell retira o seu catálogo do Spotify

Contestação ao gigante do streaming aumenta, depois de esta ter recusado o ultimato do músico canadiano, que pedia a remoção do podcast de Joe Rogan por espalhar desinformação e mentiras sobre a covid-19.

“Decidi retirar todas as minhas músicas do Spotify. Pessoas irresponsáveis estão a espalhar mentiras que ameaçam a vida das pessoas”, escreveu a cantora e compositora Joni Mitchell na sua página oficial na Internet, anunciando o seu boicote àquele gigante do streaming. “Eu estou solidária com Neil Young e com a comunidade científica e médica mundial sobre este assunto.”

Com esta decisão, concretizada durante a madrugada, a artista canadiana torna-se o primeiro nome de peso a abandonar o catálogo do Spotify após o diferendo entre a plataforma de streaming e o também canadiano Neil Young, que acabou por resultar na remoção do catálogo de canções do músico. Incomodado com o papel de um dos podcasts mais populares do serviço, The Joe Rogan Experience, na difusão de desinformação e mentiras sobre a covid-19, Young solicitara à plataforma a remoção daquele conteúdo, ameaçando que se tal não acontecesse as suas músicas deixariam de estar disponíveis no Spotify.

“Temos uma política rigorosa em relação aos conteúdos e retirámos cerca de 20 mil episódios relacionados com covid-19 desde o início da pandemia. Lamentamos a decisão de Neil de remover a sua música do Spotify, mas esperamos que regresse em breve”, respondeu então o Spotify, negando o pedido do músico, expresso numa carta aberta, para “cancelar” o podcast de Joe Rogan. Nessa carta, Neil Young recordava que soube do “problema” depois de um grupo de mais de duas centenas de cientistas, professores e especialistas em saúde pública ter pedido ao Spotify para retirar um episódio do programa de Rogan datado de 31 de Dezembro, no qual o comediante aconselhou os jovens saudáveis a não tomarem a vacina.

Além de Joni Mitchell, também o britânico Lloyd Cole decidiu retirar-se do Spotify em solidariedade com Neil Young. Segundo a Rolling Stone, Peter Frampton e David Crosby vieram igualmente declarar o seu apoio a Neil Young.