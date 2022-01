Que país teremos a partir de segunda-feira?

Esta campanha foi das mais participadas relativamente às últimas consultas eleitorais. Julgo que uma das razões que o motivou foram as três dezenas de debates servidos antes dela principiar no terreno, que terão ajudado os portugueses, em geral, a um melhor entendimento quanto às diferenças das propostas. Contudo, não deixo de estar preocupado quanto ao país que vamos ter a partir de segunda-feira. Até que ponto, António Costa - transformado em saco de boxe por todos - resiste ou não à pancada que levou de um lado a outro do espectro político? Até que ponto os seus adversários, nomeadamente o maior partido da oposição, se mostraram por inteiro perante o eleitorado, na tentativa de sedução da sua confiança? Ou então até que ponto esses dotes de sedução nada mais terão feito do que mostrar gato escondido com rabo de fora, se bem que um tal de Zé Albino tenha sido vedeta sem minimamente miar?

Certo é que iremos ter, a partir de segunda-feira, um Parlamento mais diversificado, a acreditar nas sondagens que bipolarizam entre os principais dois partidos, deixando para os outros, à direita e à esquerda, meras fatias percentuais, que mesmo assim valem muitos deputados. Depois de um ato eleitoral, que poderia ter sido bem escusado, resta saber se os portugueses e o país, no seu todo, vão mesmo ganhar alguma coisa com as mexidas de agora: se haverá condições para mais desenvolvimento económico e social ou, pelo contrário, caímos de novo no retrocesso.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Não vira as costas aos portugueses?

Para quem gosta de andar bem informado, soube agora que Bruxelas já recebeu mais um pedido de Portugal e que novo cheque da “bazuca” irá chegar ainda este trimestre. Ao ler esta notícia, associei-a à garantia dada pelo candidato do PS ao cargo de primeiro-ministro que “não iria virar as costas aos portugueses”. Que bom teria sido para Portugal se António Costa em 2011, quando estávamos com a bancarrota do governo socialista de Sócrates nas mãos, não o tivesse feito e ter deixado Passos Coelho, que, esse sim, enfrentou a tempestade sujeitando-se a que agora não se canse de andar por aí acusando-o de ter sido o causador de todos os males. Ao invés, ficou na câmara da capital, deixando arder em lume brando o seu camarada António José Seguro e o governo da coligação PSD/CDS. Quando em 2015 viu a casa arrumada, os índices financeiros positivos e algumas medidas impopulares que haviam sido impostas pela troika a serem revertidas – a tal luz ao fundo do túnel - virou as costas aos lisboetas e, mesmo não tendo ganho as legislativas, forma um governo constitucional pela calada já que não o anunciara na campanha eleitoral. Não virar as costas aos portugueses tem valor nas horas más como fizera Passos Coelho e não agora com a bazuca bem recheada de euros oferecidos para desbaratar como é hábito em governos socialistas. E quanto a isso, e por aquilo que se conhece de Rui Rio, não haverá o perigo dos boys do partido ficarem bem instalados na vida.

Jorge Morais, Porto

Não vou votar em si, Rui Rio

Não sou dado a antipatias pessoais só porque discordo de alguém. Mas o futuro não é um jogo a feijões, principalmente para os portugueses mais desprotegidos. E, caro Rui Rio, a sua experiência de 12 anos na gestão do Porto mostrou como talvez se pudesse gerir uma aldeia em 1950, mas renegou a visão cosmopolita e cultural de uma cidade moderna. Uma cidade já não vive de uma economia de troca de azeite por batatas. Veja-se a mudança que todos notaram quando Rui Moreira lhe sucedeu. O senhor atirou-se ao problema dos arrumadores de rua e dos sem-abrigo, retirando-os habilmente de alguns locais (p. ex., do Bom Sucesso, por sinal a zona onde habitava) com o mero resultado de os empurrar para outras zonas da cidade.

Consigo, quase não existiria nem Serralves, nem a Casa da Música. O Festival Ibérico de Teatro foi praticamente “expulso” para Gaia porque, segundo disse aos jornais, havia uns cidadãos pobres que estavam todos os dias à porta da câmara a pedirem-lhe alojamento social. Gastou dinheiro ao mudar as placas toponímicas de todas as ruas do Porto para uns rectângulos com um fundo verde e umas letras amarelas ilegíveis à distância de 3m. É melhor nem falar da despesa que acarretou o seu gosto juvenil pelas corridas de automóveis na avenida da Boavista. Um país no século XXI precisa de uma visão avançada que saiba gerir de forma integrada o conhecimento, a economia, a criatividade e as almofadas sociais que apoiam quem delas precisa e pacificam uma sociedade. O seu perfil não inclui nada disto.

Luís Taylor, Porto