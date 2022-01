Amorim e o mercado: “Daqui a uns dias cá estarei para explicar”

Técnico do Sporting deixa em suspenso todas as respostas sobre entradas e saídas do plantel.

Regresso de Slimani? Empréstimo de Tiago Tomás? Outra qualquer entrada ou saída do Sporting? Rúben Amorim já tinha a resposta preparada. “O que acontecer no mercado, daqui a uns dias cá estarei para explicar todas as situações”, limitou-se a dizer o técnico dos “leões” das várias vezes que foi questionado sobre transferências durante a conferência de imprensa de antecipação da final da Taça da Liga, com o Benfica, agendada para este sábado em Leiria.

Qualquer entrada ou saída, acrescentou Amorim, obedecerá a uma lógica. “Tudo será feito de acordo com o que é melhor para toda a gente, dentro da minha ideia. Falho muitas vezes, mas tudo o que for feito será de acordo com o que nós pensamos que deve ser o certo para o Sporting, tendo em conta tudo, o futuro dos jogadores, o futuro da equipa, do projecto. Como sempre foi desde o primeiro dia em que estamos cá”, foi tudo o que Amorim disse sobre o mercado de transferências, que encerra a 31 de Janeiro.

Antes do fecho do mercado, há uma final para disputar e Amorim está focado em conquistar a nona Taça da Liga da sua carreira – conquistou seis como jogador e duas como treinador. “Tudo pode acontecer amanhã, mas estou muito confiante de que vamos vencer a final. Aconteça o que acontecer, teremos as próximas competições. Ganhando, não muda nada, vai para o museu e preparamos o resto. Se não acontecer, há o desgosto de não ganhar e a vida continua”, reforçou o treinador sportinguista.

O Benfica que se apresenta em Leira não é o mesmo que se apresentou frente aos “leões” no campeonato. Jorge Jesus deu lugar a Nélson Veríssimo, a equipa tem um esquema táctico diferente e Amorim diz que preparou bem o jogou, indo até ao primeiro confronto que teve com o Benfica de Veríssimo ainda na época de 2019-20. “São treinadores diferentes com ideias diferentes. Este Benfica pode jogar em 4x4x2 ou 4x3x3 – acho que vai ser em 4x3x3 – e tem dinâmicas diferentes e alguns jogadores diferentes. Fizemos a mesma preparação e olhámos para o jogo que fizemos há dois anos. Olhámos para tudo e estamos preparados”, indicou o treinador.