Eles não abdicam do Parque Gerações e querem levar a sua defesa ao Parlamento

Nas últimas semanas, o futuro do Parque das Gerações, em São João do Estoril, tem sido questionado por utilizadores e moradores da zona, que temem que o espaço possa ser destruído para ali passar uma via que ligue a estrada marginal ao interior do bairro. Por isso, em jeito de protesto, um grupo de utilizadores do espaço rumou esta terça-feira até aos Paços do Concelho para procurar mais detalhes sobre o que ali se fará. Como resposta ouviram o que tem sido repetido pelo município: “O Parque das Gerações não vai acabar”, garantiu-lhes o presidente da câmara, Carlos Carreiras, sublinhando que a passagem em túnel para ali prevista — e não uma estrada como temem os moradores e utilizadores — não afectará a actividade do parque.