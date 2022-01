Cascais: no Parque das Gerações, teme-se que os carros tirem os skates do caminho

Espaço abriu em 2013, depois de ter sido um dos vencedores do Orçamento Participativo de Cascais. Agora, uma alteração ao Plano Director Municipal, que prevê que o parque vá ser atravessado por uma via, pode fazer com que este “sonho” se desmorone. A Câmara de Cascais reafirma que, naquele local, será construído um túnel e que, por isso, o parque não será afectado.

No sábado passado, o Parque das Gerações, em São João do Estoril, amanheceu pintado de negro e de palavras de ordem. “A comunidade unida jamais será vencida”, escreveu quem não quer acreditar que aquele “sonho” — como tantas vezes se referem a este parque dedicado à prática de skate — possa ser destruído para, no seu lugar, nascer uma estrada. Em causa, está uma alteração ao Plano Director Municipal (PDM) que viabilizará a construção de uma via para ligar a marginal ao interior do bairro da Quinta da Carreira, passando por baixo da linha de comboio, acabando assim com a única passagem de nível que ainda existe na linha de Cascais.