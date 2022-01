Um capítulo de Terapia das Plantas, de Katie Cooper

A dada altura, todos nós sabemos, intuitivamente, que estar na natureza é bom para a nossa saúde e bem-estar, mas poucos de nós compreendem de facto porquê. Nunca foi tão importante compreender a relação entre as plantas e as pessoas, dado que a urbanização engole os ecossistemas da Terra, e as pessoas se afastam dos ambientes naturais a que se adaptaram ao longo de milénios. Especialmente, o que em tempos foi, o que é agora e o que essa mudança significa para nós a nível individual.