Comunidade do Oeste quer ser maioritária numa rodoviária que sirva os seus munícipes

As 12 câmaras da Comunidade Intermunicipal do Oeste (CIM-Oeste) estão a desenvolver uma estratégia “pioneira” para a gestão dos transportes públicos rodoviários. Depois de terem decidido adoptar uma solução interna que assegure um “serviço de qualidade” aos cerca de 320 mil habitantes da região, as autarquias recorreram a estudos comparativos de vários especialistas e concluíram que a melhor opção será adquirir uma participação maioritária numa empresa de transportes já existente, de modo a controlar as condições do serviço prestado na região.