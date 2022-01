O toque de Oliveira e o antídoto de Tüchel

Tratemos este texto nas perspectivas de José Mourinho – e da sua Roma – e de Antonio Conte – e o seu Tottenham. Este domingo de futebol deu-lhes um herói e um vilão: Sérgio Oliveira continua a dar à Roma um ar muito mais fresco, enquanto Thomas Tüchel continua a manchar a imagem revigorada do Tottenham de Conte.

Começando por Itália, o internacional português Sérgio Oliveira, recém-chegado ao clube, vindo do FC Porto, voltou a ser o grande destaque da equipa de José Mourinho.

No primeiro jogo pelo clube romano na Liga italiana, Oliveira marcou o golo que permitiu à equipa vencer o Cagliari por 1-0. Neste domingo, no segundo jogo no campeonato, marcou dois golos e fez uma assistência, contribuindo de forma decisiva para o triunfo por 4-2 frente ao Empoli.

Mais: nesta partida, Sérgio Oliveira foi mesmo considerado o melhor em campo, somando cinco passes para finalização e, defensivamente, seis desarmes e duas intercepções.

Oliveira tem dado a Mourinho tudo o que o treinador português já tinha dito dele: a classe ofensiva de um pé direito refinado e a competência defensiva de um jogador experiente e voluntarioso. E voltou a elogiar o jogador neste domingo: “É diferente dos outros jogadores. Não é aquele organizador de jogo que as pessoas dizem e eu já sabia disso porque conheço bem o futebol português. Não é um prodígio técnico, mas dificilmente vai tomar uma decisão errada. Sabe como gerir bem o jogo e mostrou isso no final ao sacar uma falta para travar o ímpeto adversário. Jogou num clube que ganhar e aprendeu alguns comportamentos e mentalidade que precisamos”.

???? Empoli ?? Roma



"Jogas tanto, Oliveira"



2 jogos = 2 golos e 1 assistência para Sérgio Oliveira ???? na Roma ??



A exibição de hoje teve... isto tudo#SerieA #EmpoliRoma #RatersGonnaRate pic.twitter.com/mgp72DGMpU — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 23, 2022

Desde que o médio chegou a Itália, a Roma passou de uma posição fora dos lugares europeus para estar já dentro dessa zona, com dois pontos de vantagem.

Fechado o capítulo Oliveira, falta o tema Tüchel. Em Inglaterra, o Tottenham de Antonio Conte tem dado sinais claros de melhoria – nos resultados, mas também no nível qualitativo dos desempenhos.

Mas nem tudo são rosas. Há um vilão que sabe como contrariar tudo isto, com Conte a somar três derrotas com o Chelsea em apenas 18 dias – foi, até agora, a única equipa a conseguir bater Conte nas provas internas, juntando Taças e campeonato.

A equipa de Tüchel venceu neste domingo por 2-0, em casa, com golos de Ziyech e Thiago Silva. E o “antídoto” do técnico alemão ficou patente neste jogo: houve 15-6 em remates, 10-3 em cantos e mais de 60% de posse de bola para os azuis de Londres, que venceram de forma clara.

Este resultado esfriou um pouco a subida dos “spurs”, que seguem em sétimo lugar, a um ponto da zona de qualificação europeia. Têm, ainda assim, quatro jogos a menos do que o Chelsea, dois do que o Manchester United e três do que o West Ham. Tal equivale a dizer que, repetindo o sucesso que vinha a ter, o Tottenham de Conte poderá subir ao terceiro lugar, ocupado precisamente pelo Chelsea.

Nota ainda para o triunfo do Liverpool frente ao Crystal Palace, por 3-1, resultado que permite aos “reds” aproximarem-se do Manchester City – ainda que à distância.

A equipa de Jürgen Klopp soma 48 pontos, menos nove do que o City, mas tem ainda um jogo a menos, que poderá permitir reduzir a diferença para seis, havendo um jogo entre as duas equipas agendado para Abril. Desta vez, o português Diogo Jota não marcou, já que os golos tiveram assinatura de Van Dijk, Oxlade-Chamberlain e Fabinho.

A viagem pela tarde de futebol europeu tem de passar ainda pela Liga espanhola, que viu o Real Madrid desperdiçar a possibilidade de deixar o Sevilha a seis pontos.

A equipa de Carlo Ancelotti imitou o rival andaluz e empatou (2-2) em casa frente ao Elche. E bem pode agradecer ao acerto na ponta final do jogo, já que perdia por 2-0 aos 82’. Luka Modric reduziu de penálti por essa altura e o ex-FC Porto Éder Militão fez o 2-2 já aos 90+2’.

O Real mantém, assim, quatro pontos de vantagem para o Sevilha, o principal rival na luta pelo título espanhol.