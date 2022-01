Oficial: Sérgio Oliveira junta-se a Mourinho na Roma

Já é oficial. Sérgio Oliveira vai ser jogador da AS Roma até ao final da temporada, por empréstimo do FC Porto, com a formação romana a ter opção de compra do médio português no final da temporada.

O internacional português de 29 anos junta-se, assim, a José Mourinho na Roma, que ocupa actualmente o sétimo lugar da Série A italiana, com 32 pontos, já a 17 pontos do líder Inter Milão.

Esta será a quarta experiência no estrangeiro para Sérgio Oliveira, depois de passagens pelo Mechelen (Bélgica), Nantes (França) e PAOK (Grécia). Já há muito que tinha perdido o estatuto de primeira opção no meio-campo portista, com a ascensão de jogadores como Vitinha ou Fábio Vieira, e Sérgio Conceição não abdica de Uribe e Otávio no sector intermediário.

Formado no FC Porto, Sérgio Oliveira esteve mais tempo emprestado do que a jogar na primeira equipa portista. Para além dos vários empréstimos a clubes estrangeiros, também foi cedido a Beira-Mar, Penafiel e Paços de Ferreira, sendo que apenas cumpriu quatro épocas completas no FC Porto.