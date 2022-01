Sérgio Oliveira marca na estreia e dá vitória à Roma

O internacional português Sérgio Oliveira garantiu este domingo o triunfo, por 1-0, na estreia pela Roma, frente ao Cagliari, em jogo da 22.ª jornada da Liga italiana que assinalou também o primeiro jogo de Nani pelo Veneza.

Sérgio Oliveira, emprestado pelo FC Porto, foi titular dias após ter chegado à capital italiana - José Mourinho apostou também no guarda-redes Rui Patrício - tendo sido o autor do único golo do encontro, que terminou a seca dos romanos, sem vencer há três desafios.

O médio luso fez o remate que resultou em penálti, por mão na área, assumindo a conversão do castigo máximo (33'), fazendo o definitivo 1-0.

A Roma, que vinha de duas derrotas e um empate, foi muito perdulária e ainda contou com a contribuição decisiva de outro português para segurar a vantagem, quando Rui Patrício desviou para a trave um remate de João Pedro (84').

A Roma é sexta, com os mesmos 35 pontos dos rivais da Lazio, a seis pontos de Juventus e Atalanta, que tem dois jogos a menos.

O Cagliari, que vinha de dois triunfos, é 18.º e antepenúltimo, com 16 pontos, a dois da salvação. Dia de estreia igualmente para Nani, em nova etapa da carreira no Veneza.

Nani entrou aos 71 minutos e foi decisivo na assistência para o nigeriano David Okereke, que empatou a 1-1, conferindo maior justiça ao resultado.

O Veneza, que não vence há oito jogos, com cinco derrotas e três empates, é 17.º com 18 pontos, dois acima da linha de água, enquanto o Empoli que tem três empates e duas derrotas nos derradeiros cinco desafios, é 11.º, com 29.

Miguel Veloso foi titular no Verona, que ganhou por 4-2 em casa do Sassuolo, com um “hat-trick” do médio checo Antonín Barak. O Verona ultrapassou o rival para se instalar no 10.º posto, com 30 pontos, enquanto o Sassuolo é 12.º, com 28.