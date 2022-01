Sébastien Loeb consegue triunfo histórico no rali de Monte Carlo

O francês Sébastien Loeb (Ford Puma) venceu neste domingo o rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, tornando-se, aos 47 anos, no mais velho piloto de sempre a vencer uma prova do Mundial de ralis.

Sébastien Loeb terminou as 17 classificativas com o tempo de 3h00m32,8s, deixando o segundo classificado, o compatriota Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a 10,5 segundos. O irlandês Craig Breen (Ford Puma) foi o terceiro, já a 1m39,8s.

Esta foi a primeira vitória de um carro híbrido no Mundial de ralis, com Loeb a chegar à liderança na penúltima especial da prova após um furo sofrido por Ogier, anterior líder.