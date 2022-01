Plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa discute 90 recomendações

O Parlamento Europeu, em Estrasburgo, recebe nesta sexta-feira e no sábado, dias 21 e 22 de Janeiro, a terceira reunião plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa. O encontro servirá para analisar as 90 recomendações que já foram feitas pelos 400 cidadãos que participaram nos painéis sobre “Democracia Europeia, Valores e direitos, Estado de direito, segurança” e sobre “Mudanças Climáticas, Ambiente, Saúde”, e também as recomendações dos Painéis Nacionais de Cidadãos.

Tudo começou com as reuniões dos nove grupos de trabalho que se juntaram em dois horários distintos (das 10h às 12h e das 14h às 16h). Ao fim do dia, das 19h30 às 21h, realizam-se também as reuniões das várias famílias políticas (bancadas parlamentares). Todos os debates serão transmitidos ao vivo nas plataformas da Conferência sobre o Futuro da Europa, do Centro Multimédia do Parlamento e da Europe by Satellite.

Em cada um dos dois painéis de cidadãos dos quais resultaram as nove dezenas de recomendações sobre os desafios que a Europa enfrenta no presente e no futuro participaram, presencial ou remotamente, 200 europeus de diferentes idades e origens, de todos os Estados-membros.

Na sua sessão final, o painel sobre “Democracia Europeia, Valores e direitos, Estado de direito, segurança” originou 39 recomendações. O encontro teve lugar no Instituto Universitário Europeu em Florença (Itália) em Dezembro de 2021. Já este ano, foi organizado pelo Colégio da Europa em Natolin e pela cidade de Varsóvia (Polónia) o painel sobre “Alterações Climáticas, Ambiente, Saúde” — deste saíram 51 recomendações.

São estas 39+51 ideias (às quais se juntam os contributos recolhidos da Plataforma Digital Multilingue) que vão ser analisadas no plenário de sexta e sábado em modelo híbrido, presencial e remoto. Nas reuniões plenárias participam 80 cidadãos europeus seleccionados previamente. O passo seguinte implica que o plenário, por consenso, apresente as suas propostas à directoria executiva que por sua vez elaborará um relatório final.

“Os quatro Painéis de Cidadãos Europeus são um processo liderado pelos cidadãos e uma pedra angular da Conferência sobre o Futuro da Europa. As suas deliberações têm em conta as contribuições dos cidadãos recolhidas em toda a Europa através da Plataforma Digital Multilingue e eventos realizados em todos os Estados-membros e apoiados por apresentações de académicos proeminentes e outros especialistas”, lê-se na página que explica o processo.

A sessão plenária de Abertura da Conferência vai incluir uma homenagem ao anterior Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que morreu aos 65 anos no dia 11 de Janeiro, tendo entretanto sido substituído pela maltesa Roberta Metsola.

