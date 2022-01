Roberta Metsola eleita presidente do Parlamento Europeu

Roberta Metsola, de Malta, foi eleita esta terça-feira presidente do Parlamento Europeu (PE), cargo que irá ocupar até ao final da legislatura em 2024, com 458 votos. No seu discurso, Metsola disse querer fazer o máximo para contribuir para que o projecto europeu volte a despertar “entusiasmo” e para tornar a Europa um espaço “mais seguro, mais justo, mais igual”.

A eleição da nova presidente decorreu durante a primeira sessão plenária do ano, em Estrasburgo, e era já prevista, não estando relacionada com a morte de David Sassoli.

A política do Partido Popular Europeu (PPE), que faz 43 anos esta terça-feira, apresentou-se como uma líder jovem, mas com experiência, que pode conseguir fazer pontes e conseguir consensos entre os vários grupos do PE.

A conservadora Metsola era já a “vice” de Sassoli e assumira o cargo internamente com a morte do então presidente socialista. Sassoli morreu a 11 de Janeiro, quando estava prestes a ser substituído, no cumprimento de um acordo de partilha do mandato de cinco anos.

O acordo entre o PPE, o S&D e o Renew (liberal) de 2019, que resultou na eleição de Sassoli, previa a passagem do cargo a alguém do PPE na segunda parte do mandato.

Mas ainda assim, muitos eurodeputados do grupo Socialistas e Democratas expressavam preocupação com algumas posições mais conservadoras de Metsola, por exemplo em relação ao aborto, nota o Politico. A preocupação é com a posição estar fora de sintonia com a tendência geral na Europa, já que essa não é uma matéria que seja legislada pelo PE.

Por outro lado, Metsola tem no seu currículo a defesa dos direitos LGBTI e de refugiados e migrantes, as áreas em que o seu voto divergiu do seu grupo político (nos restantes 90% das votações votou em linha com o PPE). No seu discurso após a eleição, fez referência aos mais fracos, “vulneráveis, oprimidos”, pela cor de pele, por exemplo.

A antiga advogada com carreira feita em Bruxelas tornou-se uma das eurodeputadas mais influentes desde a sua eleição em 2013, diz ainda o Politico.

“Os próximos dois anos e meio vão ser dos mais importantes para o Parlamento Europeu quando saímos de uma pandemia devastadora”, disse Metsola aos jornalistas em Novembro, quando o PPE decidiu escolhê-la para candidata. “Caberá às forças conservadoras desta casa consertar as falhas dos nossos alicerces.”

A sua abordagem, declarou, “será criar alianças, construir pontes com as forças pró-europeias” no Parlamento Europeu. O objectivo último é “ajudar as pessoas nos nossos Estados-membros a acreditar na Europa”.

Metsola será a terceira mulher a liderar o Parlamento Europeu, depois de duas francesas, Simone Veil em 1979 e Nicole Fontaine em 1999.