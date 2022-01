Diogo Jota empurra Liverpool até à final da Taça da Liga

A lei do mais forte imperou nas meias-finais da Taça da Liga inglesa e o Liverpool vai discutir com o Chelsea o troféu relativo a 2021-22. Nesta quinta-feira, na segunda mão da eliminatória, os “reds” bateram o Arsenal (0-2) e consolidaram a condição de equipa com mais presenças no derradeiro encontro da competição.

São agora 13 as finais para as quais o Liverpool se apurou — nas 12 anteriores, tem um registo de oito vitórias, sendo o actual recordista de Taças da Liga, a par do Manchester City. Depois do 0-0 registado na primeira mão das meias-finais, em Anfield, no Estádio Emirates os “reds” levaram a melhor sobre o Arsenal com “bis” de Diogo Jota.

A equipa orientada por Jürgen Klopp teve maior controlo das operações (54% da posse de bola) e mais remates do que o adversário (11 contra sete), mas precisou da eficácia do avançado português na finalização para resolver a questão.

Aos 19’, Diogo Jota respondeu da melhor forma a uma solicitação do lateral Trent Alexander-Arnold, inaugurando o marcador.

Uma parceria que voltaria a dar frutos no derradeiro quarto de hora da partida. Um passe longo para as costas da defesa do Arsenal encontrou o português no sítio certo e a classe de Jota fez o resto: domínio, toque subtil por cima do guarda-redes e golo (79’).

Agora, Chelsea Liverpool medem forças a 27 de Fevereiro, em Wembley, reeditando a final da Taça da Liga de 2005. Na altura, venceram os londrinos, por 3-2, no prolongamento, com José Mourinho como treinador e Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho no “onze” inicial.