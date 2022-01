Dinamarca entra a ganhar na segunda fase

Bicampeão mundial saiu por cima no duelo nórdico com a Islândia no Europeu de andebol.

A Dinamarca entrou da melhor maneira na segunda fase do Europeu de andebol, triunfando no duelo nórdico com a Islândia (um dos adversários de Portugal na primeira fase) por 28-24 (17-14 ao intervalo). O bicampeão mundial chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo I, a par da França, que também entrou nesta fase com um triunfo sobre os Países Baixos (que também derrotou a selecção portuguesa) por 34-24 (15-12).

Tanto dinamarqueses quanto franceses já traziam dois pontos da fase preliminar e é por isso que lideram o agrupamento, seguidos por Islândia e Montenegro, que bateu a Croácia por 32-26 (15-9).

No Grupo II, a Espanha é o líder isolado, com quatro pontos, depois de ter derrotado a Alemanha por 23-29 (12-14). Os espanhóis são a única selecção do agrupamento com quatro pontos. Seguem-se Noruega e Suécia, ambos com dois pontos, depois de terem batido, respectivamente, a Rússia (29-23) e a Polónia (42-31). A selecção alemã também tem dois pontos, conquistados na fase preliminar.

Qualificam-se os dois primeiros de cada grupo para as meias-finais, enquanto os terceiros de cada agrupamento irão disputar o jogo do quinto lugar. No último Europeu, Portugal chegou a esta fase, acabando por terminar em sexto lugar.