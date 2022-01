Pedro Penim: “Ainda estou a apaixonar-me pelo D. Maria”

Fundador do Teatro Praga e do espaço cultural Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, Pedro Penim foi anunciado em Agosto como sucessor de Tiago Rodrigues à frente do Teatro Nacional D. Maria II, onde deu entrada em Novembro. Com os Praga, foi ensaiando uma prática de desmontagem sistemática das convenções teatrais, assumindo a criação como um lugar de risco. A título individual, os seus espectáculos passaram sempre por uma exploração do material autobiográfico, de que são exemplo Eurovision, Tear Gas ou o mais recente Pais & Filhos. Esta última, escrita a partir de uma obra de Turguéniev, teve estreia no Teatro São Luiz, em Setembro passado, numa altura em que fora já nomeado para o D. Maria II.