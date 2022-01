BE agarra a habitação e vai ao bairro Jamaica para fazer frente ao racismo de Ventura

Ao terceiro dia, o BE concentrou-se numa das “bandeiras” do partido: a luta pela habitação digna. O Bairro da Jamaica, na freguesia de Amora, no Seixal, foi por isso a escolha dos bloquistas, que, simbolicamente relembram a ambição destas eleições: manter o BE como terceira força política, ser o travão do crescimento do Chega no Parlamento e “a derrota do racismo de André Ventura”.