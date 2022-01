Conselho Consultivo da PGR já enviou parecer sobre voto de eleitores em isolamento

A divulgação da decisão do Governo sobre o voto dos confinados é anunciada hoje.

O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) já enviou para o Ministério da Administração Interna o parecer sobre o voto dos eleitores em isolamento devido à covid-19 nas eleições legislativas de dia 30, disse hoje a PGR. A decisão será comunicada esta quarta-feira pela ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem.

“O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República aprovou o parecer solicitado, em 5 de Janeiro, pela Ministra da Administração Interna, tendo o mesmo sido entregue à entidade consulente que tem competência para decidir sobre a sua divulgação e demais sequência”, adiantou fonte oficial da PGR à Lusa.

A comunicação sobre o parecer está agora nas mãos do Ministério da Administração Interna e chegou a estar agendada para as 19 horas de terça-feira uma conferência de imprensa sobre este tema com a ministra Francisca Van Dunem, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, mas que foi adiada.

Mais de uma hora depois os assessores de imprensa do MAI avisaram os jornalistas de que a conferência de imprensa tinha sido adiada porque o parecer do Conselho Consultivo da PGR não tinha chegado.

Segundo fonte do MAI, o Conselho Consultivo da PGR reuniu-se na terça-feira e deliberou sobre o parecer, mas o documento ainda não tinha chegado ao Governo.

A nova conferência de imprensa ainda não tem data marcada.