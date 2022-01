Quase metade dos consumidores usam cannabis para tratar depressão ou ansiedade, mostra estudo

Resultados do inquérito Canábis em Portugal: Inquérito Online Europeu sobre Drogas 2021, da iniciativa do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, mostra que a esmagadora maioria dos consumidores de cannabis concorda que o consumo desta substância deveria ser legal. Preponderância de uso para aliviar sofrimento explica-se com “tempos difíceis”.