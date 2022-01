“Dificilmente se consegue reduzir listas de espera com as condições e instalações actuais do Hospital de Braga”

No início de Setembro de 2019, o Hospital de Braga passou de uma Parceria Público-Privada (PPP) para Entidade Pública Empresarial (EPE), depois de o Governo de António Costa, ainda a ‘geringonça’ estava de pé, ter entrado em desacordo com a empresa gestora, o grupo Mello Saúde. João Porfírio de Oliveira, antigo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o escolhido pelo Governo para assumir a transição e, volvidos quase dois anos e meio, não tem dúvidas de que as mais de 1,2 milhões de pessoas a quem o hospital dá cobertura, nos distritos de Braga e Viana do Castelo, “ganharam” com a mudança. No entanto, diz que a contratualização externa é um recurso obrigatório para diminuir as listas de espera e assume que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um “desafio grande” para contratar mais profissionais para o serviço de urgências.